O produtor e realizador português Mário Patrocínio (à direita na foto) vai participar no encontro de produtores europeus de cinema "Producers on the Move", que decorrerá na próxima semana apenas online.

Este encontro anual acontece habitualmente em maio em paralelo ao Festival de Cinema de Cannes, em França, mas foi transformado num evento apenas virtual por causa da pandemia da covid-19.

De acordo com a associação European Film Promotion, o evento este ano decorrerá entre os dias 11 e 15 de maio e entre os 20 produtores de cinema da Europa selecionados está Mário Patrocínio, cofundador da produtora Bro Cinema e autor de filmes como “Complexo – Universo Paralelo” e “I Love Kuduro”, e de vários trabalhos premiados para publicidade.

O “Producers on the Move” é apresentado como uma plataforma que incentiva contactos dos produtores selecionados com agentes da indústria cinematográfica para futuras coproduções, à margem do Festival de Cannes.

Apoiado pela da União Europeia através do programa Europa Criativa, o encontro acontece há cerca de duas décadas e já acolheu cerca de 400 produtores europeus, entre os quais João Viana, Joana Ferreira, Nuno Bernardo, João Matos, Rodrigo Areias, Luís Urbano, Fernando Vendrell e Leonel Vieira.

Da associação European Film Promotion faz parte o Instituto do Cinema e Audiovisual.