Reconhecida no meio artístico como pianista, Joana Gama tenciona sensibilizar o público para a importância das árvores no planeta com a ajuda de um instrumento musical, o ‘toy piano’, em dois espetáculos agendados para o próximo domingo, no Pequeno Auditório do Centro Cultural Vila Flor (CCVF), a partir das 15h00 e das 17h00, estando o primeiro já esgotado.

“O espetáculo terá duas sessões. A primeira sessão está completamente esgotada. E a segunda quase esgotada”, adiantou a diretora artística da cooperativa da Câmara Municipal de Guimarães para a cultura, Fátima Alçada, durante a apresentação do programa, decorrida hoje.

Vocacionado para as famílias e para as escolas, o programa de educação cultural 2021/22 inclui outras sessões de teatro, como “No escuro”, de Raimundo Cosme, entre 17 e 25 de janeiro de 2022, “Sound check”, do Teatro da Didascália, entre 10 e 12 de março, “Má educação”, da companhia de teatro Formiga Atómica, entre 30 de março e 2 de abril, e também “Impossível”, de Catarina Sobral, já no final, entre 27 de junho e02 de julho, também no CCVF.

A agenda também contém dança, nomeadamente o espetáculo “Endless”, que será apresentado em 29 e 30 de abril, pela companhia Dançando com a Diferença, que estimula a arte entre as pessoas com necessidades especiais desde que surgiu um projeto piloto nesse sentido, em 2001, na Madeira.

O Guidance, festival de dança contemporânea que se realiza habitualmente em fevereiro, reserva um espaço para a educação e mediação cultural em 2022, com os coreógrafos Sofia Dias e Vítor Roriz a apresentarem “Sons Mentirosos Misteriosos”, espetáculo para maiores de três anos, nos dias 6 e 7.

O programa inclui também uma ópera para a infância e juventude – “O anel do unicórnio, uma ópera em miniatura”, de Ana Lázaro, Martim Sousa Tavares e Ricardo Neves-Neves, entre 25 e 27 de novembro -, duas conferências, um “jogo encenado” e um “filme-performance”.

Para além dos espetáculos, A Oficina dá continuidade a projetos como o “Mais Três”, que visa estimular a aprendizagem das artes performativas nas escolas do concelho de Guimarães, e proporciona ainda uma série de oficinas e visitas, bem como ações de formação.