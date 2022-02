Ben Whishaw sentiu frustração com a forma como a sexualidade da sua personagem Q foi revelada no último filme James Bond com Daniel Craig.

Em "007: Sem Tempo Para Morrer", a breve revelação sobre a homossexualidade ocorre quando Bond e Moneypenny (Naomi Harris) aparecem sem avisar no apartamento do génio das engenhocas do MI-6 quando este está a preparar um jantar romântico e avisa que o seu convidado masculino ("ele") vai chegar dentro de 20 minutos. O tema não volta a ser abordado.

"Acho que pensei: 'Estamos a fazer isto e depois não fazemos nada com isso?'. Lembro-me de, talvez, sentir que era insatisfatório", disse Ben Whishaw, que é um ator homossexual, numa entrevista ao jornal The Guardian sobre a revelação sobre Q que lhe foi apresentada pela produtora Barbara Broccoli há alguns anos e a reação mais tarde ao ler no argumento o que realmente ia ser feito.

“Por alguma razão, não contestei ninguém no filme. Talvez o tivesse feito noutro tipo de projeto? Mas é uma máquina muito grande. Pensei muito se o deveria ter questionado. No fim, não o fiz. Aceitei que isto era o que estava escrito. E disse os diálogos. E é o que é", acrescentou.

Ben Whishaw só se recorda de ter recebido uma mensagem positiva de um amigo sobre a cena e mais ninguém ter reagido: "Estou muito contente por admitir que talvez algumas coisas não tenham sido muito boas nessa decisão [criativa].

Apesar da frustração com a revelação, o ator acrescentou que não sentiu que o tema tivesse sido imposto pelo estúdio e que a intenção era boa.