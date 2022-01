O final de "007: Sem Tempo Para Morrer" estabeleceu um novo recorde mundial do Livro de Recordes do Guinness.

A confirmação está num vídeo colocado no canal oficial da saga no YouTube sobre o trabalho do supervisor de efeitos visuais Chris Corbould.

[AVISO DE SPOILER]

O novo recorde não aconteceu por acaso.

No vídeo, o veterano da saga, que começou com "007 - O Agente Irresistível" (1977) e fez parte da equipa que ganhou um Óscar pelos efeitos visuais de "Inception" (2010), falou pela primeira vez sobre o que esteve envolvido na gigantesca explosão provocada por um ataque de mísseis para destruir a base de Safin (Rami Malek) que também matou James Bond (Daniel Craig) pela primeira vez em quase 60 anos.

Corbould julgava que o filme anterior, "007: Spectre" (2015), com 33 quilos de explosivos e 8418 litros de querosene, tinha o recorde para uma única cena de filme, mas foi informado que havia outro filme à frente, com 65 quilos.

Uma equipa de efeitos especiais britânica usou 350 quilos de explosivos num épico finlandês de 2017, "Tuntematon sotilas" ["Unknown Soldier" ou "Soldado Desconhecido", em tradução literal] e precisamente 64,72 quilos foram para uma cena a simular o bombardeamento de um búnquer russo durante a Segunda Guerra Mundial.

Definido o objetivo de estabelecer um novo recorde, foram trazidos representantes do Livro de Recordes do Guinness para a rodagem da cena de "007: Sem Tempo Para Morrer" e a equipa certificou-se que não será batido com facilidade por outro filme: 136.4 quilos de TNT criaram a morte explosiva de James Bond que surpreendeu os fãs.