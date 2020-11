O calor sufocante do verão atinge uma área residencial estéril nos subúrbios de Roma.

Muitas famílias vivem neste sítio, sem pertencerem a lado nenhum. Há uma misteriosa sensação de desconforto que pode explodir a qualquer momento. Os pais vivem constantemente frustrados por não serem de um subúrbio melhor, e o estilo de vida da classe média que esperariam ter, está muito longe dos seus horizontes. Mas os seus filhos são os verdadeiros protagonistas da onda de choque que leva toda a residência ao colapso.

Um narrador incerto, guia-nos de modo doce e sarcástico, através deste negro conto de fadas. Uma história sobre mulheres e homens que veem as suas esperanças e sonhos a caírem cedo demais.

Realizado por Fabio & Damiano D'Innocenzo e com Elio Germano, Barbara Chichiarelli, Lino Musella e Gabriel Montesi, "Favolacce" esteve em competição na última edição do Festival de Berlim e é exibido na 13ª Festa do Cinema Italiano a 9 de novembro às 20h00 no Cinema UCI El Corte Inglés.