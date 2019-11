“A Lista de Schindler” fez 25 anos em 2018 e Steven Spielberg afirmou ser uma altura urgente para revisitar o filme. O realizador, que ganhou os primeiros Óscares com este título, dedicou-se a esta história como se fosse uma missão moral contar como Oskar Schindler resgatou da morte 1100 judeus, durante a ocupação nazi da Polónia. “A Lista de Schindler” é um dos filmes mais indispensáveis que os 30 antes dos 30 trouxeram até agora, porque é um documento sobre como a bondade supera o ódio e a razão pode ser incapaz de compreender o preconceito.

No memorial do 11 de Setembro, em Nova Iorque, uma frase está escrita com grande destaque: “que nenhum dia te apague da memória do tempo”. Ao ver entrevistas de Steven Spielberg sobre “A Lista de Schindler” (1993), fica claro que este foi o seu propósito ao realizar o filme. Por isso demorou vários anos desde que lhe falaram da ideia até que decidiu avançar com a história. Por isso precisou de se sentir maduro e capaz de abraçar um projeto monumental como este. Por isso direcionou os ganhos que teria com o filme para uma fundação dedicada a manter viva a memória do Holocausto – a USC Shoah Foundation –, contada pelos seus sobreviventes.

Foi com os sobreviventes que este filme começou e Spielberg faz questão de nos apresentar assim que abre “A Lista de Schindler”. É atribuída a Estaline a frase que diz que uma morte é uma tragédia e a morte de um milhão de pessoas é uma estatística. Spielberg faz questão de transformar essa estatística – de 6 milhões de judeus mortos durante o Holocausto – em indivíduos. É para o conseguir que uma das primeiras sequências do filme mostra uma multidão de judeus a apresentar-se a registo. Vemos os seus rostos, ouvimo-los dizerem os seus nomes. Sabemos quem são estas pessoas e vamos acompanhar as suas histórias.

Estamos em Cracóvia, Polónia, quando conhecemos Oskar Schindler (Liam Neeson). É um alemão que pertence ao partido nazi e que entra numa sinagoga à procura de oportunidades. Quer abrir uma fábrica e procura investidores judeus que lhe permitam reunir o capital necessário. Também consegue um contabilista de peso, Itzhak Stern (Ben Kingsley), um imperturbável judeu que leva a seriedade e o empenho estampados no rosto e que será a bússola moral de Schindler ao longo desta história, que começa com a expropriação das famílias judias e o seu exílio no gueto.

Schindler aparece como um bon vivant trapaceiro. Os relatos de quem o conheceu confirmam o retrato feito no filme: era mulherengo e ambicioso e sabia cultivar relações junto de figuras influentes. Subornou muitos, manipulou outros tantos e fez fortuna a partir da guerra, quando montou o tal negócio, uma fábrica que fazia panelas e outros utensílios destinados às tropas. Liam Neeson mostra-se sorridente nesta fase da personagem e é importante o momento em que conta à mulher que finalmente percebeu aquilo que lhe faltava para alcançar sucesso – a guerra.