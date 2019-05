A despedida do clássico

Conhecida a história – escrita pelos italianos Bernardo Bertolucci e Dario Argento – importa chamar a atenção para a realização de Sergio Leone, porque o filme é sobre isso mesmo. Leone tinha fechado a sua trilogia dos “Dollars”: “Por um Punhado de Dólares” (1964), “Por Mais Alguns Dólares” (1965) e “O Bom, o Mau e o Vilão” (1966). Estava pronto para dizer adeus aos spaghetti westerns quando a Paramount lhe acenou com uma proposta irrecusável, que incluía um orçamento maior do que tinha tido nas produções anteriores e a possibilidade de trabalhar com Henry Fonda, que aqui colocou como vilão de olhos azuis que o tornam pouco convincente no papel de antagonista. Este seria então o último dos westerns de Leone, a despedida. E como se o género estivesse moribundo, o realizador italiano faz “Aconteceu no Oeste” como uma história que mostra que o Oeste, como o conhecemos na tradição do género cinematográfico, já não existe.

É também por isso que três homens de armas morrem logo nos primeiros minutos deste filme – o western sucumbiu. Por isso também, Leone optou por demorar-se em cada cena, como se, mais do que um filme, estivéssemos perante quadros, cada um a ilustrar os traços específicos daquela América profunda que se está a perder.

Também não é despiciente o facto de a história se desenrolar à volta de comboios, como um símbolo de modernidade que vem alterar para sempre as vidas daquelas terras. A cena inicial passa-se numa estação; Jill chega de comboio ao local onde tem de construir uma nova vida, porque a anterior foi aniquilada; Morton está refugiado no luxo da sua carruagem, demasiado fraco para existir na turbulência do mundo real; e a construção da estação nas terras de McBain (que designa por “Sweetwater”) é o catalisador da ação e apresenta-se como oportunidade para Harmonica consumar a sua vingança.

Uma raça antiga

Leone diz claramente que algo está para mudar. No segundo ato do filme, é isso que está patente quando Harmonica diz a Frank que descobriu que ele não pode ser um homem de negócios como Morton, para quem estava a trabalhar. Frank anui à provocação e diz que é apenas um homem. Harmonica responde que Frank é apenas um homem, sim, de uma raça antiga, identificando-se com o seu adversário e revelando que ambos pertencem ao passado. “An ancient race”.

Enquanto o realizador se demora a desfiar a história, vamos assistindo a peças cinematográficas brilhantes. Leone exagera nos close ups, reduzindo até o ecrã aos olhos dos protagonistas, como se estivéssemos perante uma tira de banda desenhada. Por outro lado, enche certas cenas de pormenores ricos, como no bar em que Jill conhece Harmonica, onde os figurantes estão no pano de fundo a entreter a cena até à entrada de Cheyenne. É interessante ver que o argumento dá até algum espaço ao dono do bar para dialogar com Jill. Dá-se a cena de tensão em que Cheyenne conhece Harmonica e, logo depois, o homem recomeça o diálogo onde tinha parado. E Harmonica é revelado, mais uma vez, pelo som do instrumento que o apresenta mas também por um jogo de luz, quando Cheyenne empurra um candeeiro, iluminando a figura meio escondida numa parte do bar.

A tensão existe em todos estes pormenores por causa da realização de Leone. Mas há outro elemento fundamental a fazer deste filme uma montanha russa de expectativa. Ao chamar Ennio Morricone, Leone entrega-lhe a missão fundamental de descrever cada personagem com um som. Além da harmónica de Charles Bronson, as melodias melancólicas acompanham Jill McBain, sobretudo nas suas oscilações entre regressar ao passado de má memória ou enfrentar mais uma desilusão que a vida lhe trouxe. A banda sonora dedica temas a Frank e a Cheyenne, enquanto vai contando a mesma história que o guião e dá conta da intensidade daquelas personagens.

Mas o trabalho de som não se esgota na banda sonora. Como naquela cena inicial em que o ritmo é marcado por sons únicos (a água a pingar sobre o chapéu, a cadeira a chiar…), o espectador é avisado de que algo está para acontecer quando, por exemplo, o ruído dos insetos (nem damos conta de que ele existe) se extingue repentinamente. As próprias personagens prestam atenção a este facto e é como se aquele silêncio antecipasse a chegada de um comboio acelerado.

Todos os elementos são bem conseguidos em “Aconteceu no Oeste” e foi essa combinação que fez deste filme um clássico ainda relevante, mais de 50 anos depois do seu lançamento. Ennio Morricone continua a incluir faixas desta banda sonora nas suas apresentações (fê-lo quando passou por Lisboa, a 6 de maio). E Quentin Tarantino está para homenagear este filme com o seu “Era Uma Vez em… Hollywood”, que chega em julho, e que parece manter aquela sensação de finitude que Leone imprimiu a este western. (Tarantino é, de resto, um fã deste cinema antigo, ele que já o homenageou quando recuperou Django ao original de 1966 no seu filme de 2012, para o qual também contou com Ennio Morricone.)

Só que o western não está morto, porque os clássicos nunca morrem. E este “Aconteceu no Oeste” vive – vive através da memória e das roupagens modernas com que outros continuam a vesti-lo. Ainda não é tempo de pendurar o chapéu de cowboy.

