25São pouco mais de 30 planos nestas duas horas e meia de filme. Béla Tarr é perito em prolongar as cenas até ao limite da exaustão do espectador. E o que é que há para lá do limite? Em “O Cavalo de Turim” (2011), há uma conclusão concreta sobre a finitude do Homem. Para lá desse limite, das repetições monótonas e do silêncio absurdo, há uma angústia asfixiante que se prolonga tanto quanto aquele vento continua a assobiar-nos nos ouvidos, depois de o pano escuro descer sobre a tela.

Béla Tarr anunciou a sua despedida da realização com “O Cavalo de Turim”, um conto desdobrado em sete capítulos (sete dias) sobre o fim do mundo. A redução é redutora mas a leitura é à vontade do espectador, porque o que se diz neste filme é muito pouco. Passam cerca de 20 minutos desde que o narrador nos iniciou na história até que uma das personagens tome a palavra.

Disse o narrador que Friedrich Nietzsche, em viagem por Turim, encontrara um homem e o seu cavalo. O homem forçava de forma violenta a obediência do cavalo, sem sucesso, e o episódio teria provocado uma comoção tal no filósofo que ele caíra em doença, delírios e silêncio dos 10 anos seguinte da sua vida, os últimos. No filme do húngaro Béla Tarr, existe um cavalo desobediente, que acaba por invalidar as hipóteses de fuga das duas personagens.

Estamos perante um pai e uma filha: ele, debilitado por um AVC que lhe retirara alguns movimentos; ela, lida com as tarefas pesadas da casa e cuida do homem. Essas tarefas começam ao raiar do dia. Vai buscar água ao poço junto a casa, ajuda o pai a vestir as suas roupas pesadas, serve-lhe dois copos de uma bebida que será provavelmente pálinka húngara (e um para si), coze duas batatas – uma para cada – que são a única refeição do dia. Estas tarefas repetem-se um sem número de vezes. Tarr não poupa o espectador, bem pelo contrário. A sua intenção é demorar o mesmo tempo em cada ação, assim como na vida real. A filha ajuda o pai a vestir as meias, as calças, a camisa, o colete e o casaco. Alguns momentos depois, finda o dia, e ela ajuda-o a despir o casaco, o colete, a camisa, as calças e as meias. Com uma palavra seca e rápida, anuncia que a refeição está pronta. O pai senta-se na mesa e, com o único braço que consegue mover para qualquer ação, descasca a pele da batata cozida a escaldar. Aquele ritual repete-se novamente: com os dedos a queimar na batata acabada de cozer, o pai vai esfarelando pedaços que coloca na boca. Tira a pele esgravatando a batata com os dedos, arranca pedaços, sopra, queima-se, come. E repete.

Tudo isto acontece ao som de um vendaval constante, uma tempestade que é o indicador de que algo não está bem. Não fosse esse vento ensurdecedor, não teríamos consciência do perigo que se aproxima, porque as duas personagens arrastam-se por aquela rotina com uma monotonia contagiante. Até que lhes chega um visitante, um viajante que é a personagem que mais fala em todo o filme. A visita informa-os de que a cidade próxima está em vias de desaparecer. O anúncio do apocalipse é recebido pelo pai com três ou quatro palavras despreocupadas, mas a verdade é que a mensagem é retida.