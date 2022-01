Casados desde 2010, os atores espanhóis Javier Bardem e Penélope Cruz podem vir a concorrer ao mesmo tempo este ano aos Óscares.

Há fãs dos prémios entusiasmados com essa possibilidade, mas outros recordam que existe uma "maldição": todos os casais que passaram pelo mesmo acabaram por ser divorciar.

As nomeações serão anunciadas no próximo dia 8 de fevereiro e a expectativa é que Bardem seja nomeado para Melhor Ator com "Being the Ricardos" e, ainda que exista mais incerteza, Penélope Cruz pode entrar na corrida para Melhor Atriz com "Mães Paralelas".

Os dois também já ganharam estatuetas como secundários: ele por "Este País Não É Para Velhos" em 2007 e ela por "Vicky Cristina Barcelona" no ano a seguir.

Vários atores que eram namorados foram nomeados no mesmo ano desde a primeira cerimónia em 1929, como Brad Pitt e Angelina Jolie, que concorreram na cerimónia de 2009 respetivamente com "O Estranho Caso de Benjamin Button" e "A Troca" (apesar de serem o "casal" mais famoso de Hollywood, o casamento só foi em 2014).

Ainda assim, só três casais de atores receberam nomeações no mesmo ano: Vivien Leigh ("E Tudo o Vento Levou") e Laurence Olivier ("O Monte dos Vendavais"), em relação a 1939; Rachel Roberts ("Jogador Profissional") e Rex Harrison (‘Cleópatra’), em 1963; e Elizabeth Taylor e Richard Burton ("Quem Tem Medo de Virginia Woolf?") em 1966.

Nas seis nomeações, apenas Vivien Leigh e Elizabeth Taylor ganharam as estatuetas, mas nenhum casamento sobreviveu: Leigh e Olivier divorciaram-se em 1960; Roberts e Harrison em 1971; e Burton e Taylor em 1974 (seguindo-se novo casamento em 1975 e divórcio no ano a seguir).