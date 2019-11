O agente dos serviços secretos Mike Banning não dá por terminada a sua comissão de serviço no cinema após destruir conspirações terroristas na Casa Branca e em Londres, bem como as tentativas para incriminá-lo em atentados contra o homem mais poderoso do mundo.

Gerard Butler vai continuar a proteger presidentes dos EUA nos próximos anos, como aconteceu em "Assalto à Casa Branca", "Assalto a Londres" e "Assalto ao Poder".

A imprensa especializada americana avança que os produtores querem ir até aos seiss filmes na popular saga de ação, reconhecido nos EUA apenas por "Fallen", bem como ceder os direitos para que produtoras internacionais possam criar séries de TV a nível global inspiradas pelo mundo do filme.