Lúcia Moniz e Afonso Pimentel fazem parte do elenco de "Justiça Artificial", filme do espanhol Simón Casal sobre o uso de Inteligência Artificial no sistema judiciário que se estreia esta quinta-feira, dia 12 de setembro, nas salas de cinema. O SAPO Mag esteve à conversa com os atores portugueses sobre a primeira longa-metragem da Prime Video produzida em Portugal. Veja o vídeo.