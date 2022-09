Logo ao segundo dia, a atriz australiana Cate Blanchett conquistou o Festival Internacional de Cinema de Veneza com o seu papel de maestra no filme "TÁR" (é mesmo assim), um drama sobre o abuso de poder, mulheres homossexuais e os seus preconceitos.

O terceiro filme dirigido por Todd Field depois dos aclamados "Vidas Privadas" (2000) e "Pecados Íntimos" (2006) narra a ascensão e queda de fictícia Lydia Tar, uma das poucas mulheres a chegar à direção da prestigiada Filarmónica de Berlim, cuja carreira acaba ao ser envolvida em denúncias de abuso sexual contra mulheres.

"Não é um filme sobre as mulheres, mas sobre seres humanos, sobre as suas fraquezas", insistiu Cate Blanchett no festival, que não quer que o filme se torne uma bandeira do movimento feminino "#Me too".

"Politizar um filme é banalizá-lo, normalizá-lo. Não escolho filmes que sejam o 'manifesto' de algo ou a propaganda de uma ideia ou pensamento. Embora isso seja correto", explicou a atriz que se destacou no festival pela sua elegância e talento.

Cem anos da ascensão do fascismo

Já "A Marcha Sobre Roma", um documentário sobre a ascensão do fascismo na Itália há 100 anos, ecoou no festival de Veneza por conta da possibilidade do partido de direita nacionalista Fratelli d'Italia (Irmãos da Itália) ganhar as eleições legislativas a 25 de setembro, já que surge como o grande favorito em todas as sondagens.

Exibido fora da competição e dirigido pelo irlandês Mark Cousins, o documentário relembra a histórica manifestação feita em 28 de outubro de 1922, um marco do início do regime fascista, e foca-se na propaganda, na capacidade de distorcer a realidade com imagens e de manipular a opinião pública, um tema atual pelo mesmo poder adquirido pelas redes sociais.

"O fascismo sabe adaptar-se no seu novo ambiente", explicou o realizador no final da projeção.

O canibal

Timothée Chalamet a 2 de setembro

O jovem ator franco-americano Timothée Chalamet, recebido como uma estrela pop pelos fãs, surpreendeu no festival de Veneza com o seu papel de canibal apaixonado.

"Bones and all", do realizador italiano Luca Guadagnino (o mesmo de "Chama-me Pelo Teu Nome", que lançou a sua carreira em 2017), que concorre o Leão de Ouro, foi filmado no coração dos EUA e é uma história de amor entre duas pessoas invulgares com uma paixão incontrolável por carne humana, que não possuem escolhas a não ser comer por amor.