A um mês da estreia nos cinemas, foi lançado o trailer final de “Casa Gucci”, que revela como ambição, dinheiro, fama e poder podem ser uma combinação fatal.

As novas imagens dão mais destaque a Al Pacino como Aldo Gucci e a Adam Driver como Maurizio Gucci, o herdeiro da famosa marca de moda, mas no centro das atenções continua Lady Gaga como a sua ex-esposa Patrizia Reggiani, acusada de ter ordenado a sua morte, no seu escritório em 1995, executada por um assassino profissional.

O caso fez as delícias da imprensa sensacionalista da época, que a descreveu como "Viúva Negra". Sobrevivente de um tumor no cérebro, que as filhas responsabilizaram pelas suas ações, foi condenada a 29 anos e cumpriu 18, sendo libertada em 2016.

No elenco de luxo recheado de vencedores de Óscares encontram-se por exemplo Jared Leto, reconhecido por se transfigurar fisicamente para os seus papéis no cinema, que volta a surgir quase irreconhecível no papel de Paolo Gucci, primo de Maurizio Gucci e filho de Aldo Gucci; Jeremy Irons como Rodolfo Gucci, pai do protagonista; e Salma Hayek a dar vida a Giuseppina "Pina" Auriemma, que interviu no crime no qual se centra o filme.

“Casa Gucci” tem estreia agendada para 25 de novembro.

Veja o trailer: