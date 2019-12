"A Favorita" acabou por ganhar em todas as categorias em que estava nomeado: acumulou ainda os prémios de Melhor Comédia Europeia e Realização, enquanto Olivia Colman foi votada a Melhor Atriz pela representação da Rainha Ana, tal como aconteceu nos Óscares.

Na outra categoria de interpretação destes prémios, Antonio Banderas foi considerado Melhor Ator por "Dor e Glória", o único prémio em quatro nomeações.

O romeno "The Christmas Gift", de Bogdan Muresanu, venceu na categoria de Melhor Curta-Metragem, onde estavam nomeados os portugueses "Cães que ladram aos pássaros", de Leonor Teles, e "Les Extraordinaires Mésaventures de la jeune fille de pierre", de Gabriel Abrantes.

O filme francês "Les Miserables", recebeu o prémio de Descoberta Europeia, o espanhol "Buñuel in the Labyrinth of the Turtles" a distinção como animação e o britânico "For Sama" nos documentários.

Celine Sciamma foi distinguida pelo argumento do francês "Portrait de la jeune fille en feu".

A atriz francesa Juliette Binoche e o cineasta alemão Werner Herzog receberam prémios pela carreira da Academia Europeia de Cinema.

Durante a cerimónia, a Academia Europeia de Cinema anunciou que se ia juntar ao Festival Internacional do Documentário de Amesterdão e ao festival de Cinema Internacional de Roterdão para criar a Coligação Internacional para Cineastas em Risco, uma organização que pretende apoiar os profissionais que são enfrentam perseguições políticas por causa do seu trabalho.