“A Herdade” é o filme português candidato aos Óscares do próximo ano, anunciou esta quarta-feira a Academia Portuguesa de Cinema (APC).

Realizado por Tiago Guedes e produzido por Paulo Branco, é a escolha dos membros da APC para representar Portugal na categoria de Melhor Filme Internacional, anteriormente conhecida por Melhor Filme Estrangeiro.

Os outros filmes que podiam ter sido indicados eram "Raiva", de Sérgio Tréfaut, "Parque Mayer", de António-Pedro Vasconcelos, e "Variações" de João Maia.

"A Herdade" irá concorrer com filmes como "Dor e Glória", de Pedro Almodóvar (Espanha), "A Vida Invisível", de Karim Aïnouz (Brasil), o vencedor da Palma de Ouro do Festival de Cannes "Parasitas", de Bong Joon-ho (Coreia do Sul) e "It Must Be Heaven", de Elia Suleiman (Palestina).