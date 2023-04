Morena Baccarin e Stefan Kapicic vão entrar no terceiro filme "Deadpool".

Os atores retomam respetivamente os papéis de Vanessa, o grande amor e noiva de Wade Wilson/Deadpool (Ryan Reynolds) e do aliado X-Men Colossus (com a ajuda dos efeitos especiais).

O envolvimento de Morena Baccarin é importante porque ainda na semana passada dizia que não tinha a certeza se faria parte do projeto: no podcast "Inside of You" do anfitrião Michael Rosenbaum (o Lex Luthor de "Smallville"), a atriz disse que tinha de ser "muito diplomática" nos seus comentários, mas revelou que "gostaria de estar nele, contactaram-se sobre isso e neste momento, não estamos de acordo nos termos e estão todos a tentar e a fazer o seu melhor, mas pode ou não funcionar".

Confirmados os regressos ainda de Leslie Uggams como a Cega Al, a mulher negra idosa e cega amiga de Wade e Karan Soni como o taxista Dopinder, está praticamente reunido o grupo central de atores dos filmes anteriores para aquele que será o primeiro a fazer parte do Universo Cinematográfico Marvel: embora ainda não esteja finalizado o acordo, é dada como certa a participação de Brianna Hildebrand como a Negasonic Teenage Warhead.

Sem surpresa, de quem não se fala é de T. J. Miller, que era Weasel, o melhor amigo de Wade: o ator foi acusado de comportamento pouco profissional na série "Silicon Valley" e esteve envolvido num escândalo de falsa ameaça de bomba, o que entra em choque com a filosofia institucional da Disney, além de ter dito em outubro do ano passado que não voltaria a trabalhar com Ryan Reynolds, acusando-o de se ter portado mal nos bastidores do primeiro filme (após esta revelação, Miller diz que os dois conversaram e esclareceram as coisas).

Os "estreantes" no elenco serão Hugh Jackman, convencido a desistir da reforma do seu Wolverine para entrar em choque com Deadpool no grande ecrã; Emma Corin (a Princesa Diana da série "The Crown") num um papel como antagonista; e Matthew Macfadyen (Tom Wambsgans em "Succession"), num papel não revelado.

Com Shawn Levy na realização ("Free Guy", "O Projeto Adam"), a rodagem de "Deadpool 3" deverá arrancar em maio e a estreia está anunciada para 8 de novembro de 2024.