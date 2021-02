Em setembro de 2019, quando se soube que ia avançar em Hollywood um novo projeto "Face/Off" ("A Outra Face"), a indicação é que ia "ser refeito para uma nova geração".

Agora, as pessoas envolvidas esclareceram que, afinal, não se trata de um "remake", mas uma sequela do clássico filme de ação realizado por John Woo em 1997.

"O Adam [Wingard] clarificou um pouco as coisas no Instagram... 'Face/Off' é um filme milagroso, nunca tentaríamos recriar diretamente a sua magia, mas estamos muito entusiasmados com o que planeámos", escreveu o argumentista Simon Barret.

A mensagem reproduz a mensagem de Adam Wingard, que foi recentemente anunciado como o realizador (trata-se do responsável pelo ainda inédito "Godzilla vs Kong" e que assinou o filme de culto "The Guest", com Dan Stevens, em 2014).

"Nunca iria reimaginar ou refazer 'Face/Off'. É um filme de ação perfeito. O Simon Barret e eu estamos a escrever uma SEQUELA direta!", partilhou.

A imprensa especializada indicou que nem John Travolta nem Nicolas Cage estarão envolvidos.

"A Outra Face" deu muito que falar quando chegou aos cinemas em 1997 por causa da história de troca de identidades mirabolante: um agente do FBI, Sean Archer (Travolta) submetia-se a uma nova e radical cirurgia para ficar com a cara de Castor Troy (Cage), um perigoso terrorista em estado de coma.

Tudo se complicava quando o próprio Castor recuperava inesperadamente e vendo o que tinha acontecido, forçava os cirurgiões médicos a colocarem-lhe o rosto do agente antes de os matar. Para Sean Archer, o pesadelo era duplo: não só estava preso ao rosto da pessoa que mais odiava, como o vilão ficava com a sua família.

Além de uma oportunidade para Travolta e Cage mostrarem o seu talento com a troca de papéis, para o grande entretenimento que o filme trouxe também contribuiu o facto de ter sido a primeira (e, confirmou-se mais tarde, única) vez que John Woo conseguiu "transferir" com sucesso para o cinema americano os ingredientes que o tornaram um dos mais reputados realizadores de Hong Kong.

O novo projeto não tem ainda elenco ou data de estreia.