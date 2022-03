Depois de Lee Meriwether, Michelle Pfeiffer, Halle Berry e Anne Hathaway, cabe a Zoë Kravitz dar corpo à Catwoman numa nova aventura de Batman no cinema. O filme de Matt Reeves ("Nome de Código: Cloverfield", saga "Planeta dos Macacos") é dos mais aguardados do ano e chega às salas de cinema esta quinta-feira, dia 3 de março.

Desta vez, no entanto, a anti-heroína da DC Comics é conhecida apenas como Selina, não nomeando o seu alter ego felino que já foi tanto ameaça como cúmplice do vigilante de Gotham City em incursões anteriores nos ecrãs.

"O que é incrível é que este filme funciona se retirarmos [os disfarces] das personagens, é um feito notável", assinala a atriz norte-americana durante a conferência de imprensa virtual dedicada a "The Batman".

Ladra habilidosa capaz de se mover discretamente no submundo de Gotham City, a personagem cruza-se com Batman ao longo de uma investigação e o encontro acaba por ter consequências no seu plano de vingança. "Temos de representar um ser humano numa situação e esperar que funcione", explica Kravitz, assinalando que a ambição deste filme foi encarnar "pessoas tridimensionais" num universo de super-heróis. "Não podemos pensar neles como Catwoman ou assim", defende, admitindo que "a parte mais difícil foi esquecer que estas são personagens icónicas".

CLÁSSICA E MODERNA

A atriz diz sentir-se "muito orgulhosa e entusiasmada por fazer parte deste mundo e interpretar esta personagem", acrescentando que "a ideia de ela trabalhar num clube noturno clandestino foi muito boa".

Apesar da abordagem mais realista, há pontos de contacto com a iconografia clássica das personagens. "Como conhecemos a Selina numa fase inicial da sua história, tentámos encontrar formas de deixar pistas para o fato de látex da Catwoman que conhecemos e adoramos".

Kravitz sublinha que "é raro encontrar uma personagem em que a vertente física é tão importante como tudo o resto que fazem". Por isso, foi especialmente decisiva a colaboração de "um coreógrafo de ação incrível, o Rob Alonzo, que estava muito interessado no lugar em que estas pessoas estavam emocionalmente e que encontrou formas muito interessantes de refletir isso nas coreografias".

Outra fase importante foi a da pesquisa. "Vi muitos vídeos de gatos e adorei o mistério da forma como se moviam, da sua destreza. E tentei trazer essa elegância e essa confiança para a personagem", recorda.

Além de Zoë Kravitz, o elenco de "The Batman" conta com Robert Pattinson (Bruce Wayne), Paul Dano (The Riddler), Colin Farrell (Penguin), Jeffrey Wright (Comissário Gordon), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Peter Sarsgaard (Gil Colson) ou John Turturro (Carmine Falcone), entre outros. O filme é a primeira aventura cinematográfica do super-herói a solo desde a trilogia realizada por Christopher Nolan (2005–2012).

TRAILER DE "THE BATMAN":