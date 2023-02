John Wick está de volta e está com a cabeça a prémio. Todos o perseguem. O resultado?

A avaliar pelas imagens alucinantes do novo trailer de "John Wick: Capítulo 4", lançado esta quinta-feira, muitas armas, mortes e muitos momentos delirantes, com Keanu Reeves e muitos duplos claramente no centro da ação "à moda antiga".

A jurar vingança contra a Table, o conselho de 12 senhores do crime que lideram as organizações mais poderosas do submundo, o regresso do assassino profissional sempre vestido de preto (tamanho 42) promete ser épico, até na duração: quase três horas.

Novamente realizado por Chad Stahelski, regressam velhos conhecidos da saga como Ian McShane, Laurence Fishburne e Lance Reddick, a quem se juntam Bill Skarsgård, Donnie Yen, Clancy Brown, Scott Adkins ou Rina Sawayama. E os fãs da mitologia também reconheceram a importância de um cão que aparece nas imagens.

A estreia nos cinemas está anunciada para 23 de março, incluindo em IMAX.

TRAILER LEGENDADO.