O título não engana: já nos cinemas, "A Pequena Sereia" é a versão em imagem real do clássico de animação da Disney de 1989 e do conto original de Hans Christian Andersen.

E se a "imagem real" está de mãos dadas com o CGI (imagens geradas por computador), as primeiras são portuguesas: são as ondas gigantescas do mar da Nazaré que veem no início do filme, atingindo o navio que transporta o príncipe Eric (papel do britânico Jonah Hauer-King), que será salvo do afogamento pela sereia Ariel (Halle Bailey).

"Estou tão contente que seja de Portugal", disse o realizador Rob Marshall em entrevista ao jornalista Vítor Moura, da TVI.

"O nosso filme começa em Portugal. Aquelas ondas lindas e incríveis, todas aquelas imagens foram filmadas em Portugal. Por isso, o seu país maravilhoso abre o nosso filme", explicou.

As imagens foram captadas pelo realizador Nuno Dias com uma equipa da Disney, que nem queria acreditar quando foi contactado pelo estúdio.

"Em agosto de 2021, eles telefonaram-me e disseram que fizeram uma seleção com melhores imagens de ondas da Nazaré e que o meu nome estava em primeiro lugar na lista", revelou à RTP numa entrevista no final de março.

O cartão de visita foi "Empthys", uma curta-metragem premiada onde o jovem cineasta, agora com 28 anos, disponível na plataforma Vimeo, captou as ondas da Nazaré.

"Toda aquela aprendizagem... tive a oportunidade falar com o Dion [Beebe], o diretor de fotografia. Ele já é vencedor de um Óscar, tivemos várias conversas sobre a carreira dele, como é que ele começou, como é que ele chegou até ali...", revelou Nuno Dias sobre o australiano, vencedor da estatueta dourada com "Memórias de uma Gueixa" (2006) e colaborador habitual nos filmes de Rob Marshall.

"Acho que até hoje foi o maior trabalho que eu já tive. Foi daqueles trabalhos que a pessoa está a gostar tanto que não quer que acabe...", partilhou.