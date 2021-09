Após vários anos a preparar o projeto, a Disney já tem uma data de estreia nos cinemas para a versão em imagem real do seu clássico de animação "A Pequena Sereia": 26 de maio de 2023.

No elenco é liderado por um elenco de estrelas como Javier Bardem, Awkwafina, Jacob Tremblay e Melissa McCarthy.

A jovem Halle Bailey surgirá no papel de Ariel, a sereia que vive num paraíso subaquático com o seu pai, o Rei Tritão, mas está encantada com a vida à superfície, principalmente quando salva o atraente príncipe Eric de se afogar, papel de ator britânico Jonah Hauer-King.

O realizador é Rob Marshall, que assinou filmes como o oscarizado “Chicago” e “O Regresso de Mary Poppins”.

O nova versão do filme de 1989 faz parte da estratégia de Disney em adaptar os seus clássicos da animação para o público contemporâneo, que já rendeu mais 8,2 mil milhões de dólares a nível mundial desde "Alice no País das Maravilhas", de 2010.

Só este ano, chegaram aos cinemas uma nova versão de "Mulan" e "Cruella", uma prequela de "Os 101 Dálmatas" centrada na vilã, interpretada por Emma Stone.

Em diferentes fases de preparação estão títulos como "Branca de Neve e os Sete Anões", "Pinóquio", "Lilo & Stitch" e "O Corcunda de Notra-Dame".