Com a maioria dos cinemas no mundo fechados por causa da COVID-19, bastam as receitas dos poucos países que são a exceção para se encontrarem os mais improváveis campeões de bilheteira.

Os tempos estranhos da pandemia fizeram de "A Plataforma" o filme mais visto nos cinemas a "nível mundial" no último fim de semana.

Sim, trata-se do "thriller" espanhol que se tornou uma sensação após ficar disponível na Netlix a 20 de março e cuja história se passava num futuro distópico onde os reclusos de uma prisão são mantidos em celas dispostas na vertical e comem as sobras dos que se encontram nos pisos superiores.