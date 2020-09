O primeiro desmentiu que tenha acontecido algo impróprio. Geoff Johns e Joss Whedon nunca reagiram.

Em agosto, a WarnerMedia disse que estava a investigar as denúncias, mas a 4 de setembro o estúdio Warner Bros. divulgou um comunicado a revelar que Ray Fisher não estava a cooperar com a investigação. O ator negou isto com outro comunicado.

No seu apoio público, o intérprete de Aquaman acrescenta que um comunicado sobre o seu envolvimento no projeto "Frosty", produzido por Jon Berg e Geoff Johns, foi lançado sem a sua autorização como manobra de distração de Ray Fisher "falar sobre a forma me***** como fomos tratados nas refilmagens de 'Liga da Justiça'.

Segundo o The Hollywood Reporter, essa notícia foi lançada cerca de 90 minutos mais tarde.

"Aconteceram coisas sérias. Precisam ser investigadas e as pessoas precisam ser responsabilizadas", concluiu Jason Momoa, com a hashtag #IStandWithRayFisher [Apoio Ray Fisher].