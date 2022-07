O Cinema São Jorge, em Lisboa, vai receber a 7 e 8 de julho o programa “Les Nuits En Or”, um programa com entrada gratuita que exibe as melhores curtas-metragens do ano de todo o mundo.

Serão apresentados 34 filmes de 35 realizadores e 32 países em exibição durante dois dias consecutivos, a partir das 17 horas, numa iniciativa organizada pela Academia Francesa de Cinema (Academie des Césars) em parceria com a Academia Portuguesa de Cinema (APC).

O evento pretende ser uma divulgação da cinematografia mundial diversa, com a descoberta de novos cineastas e um intercâmbio entre culturas, através das curta-metragens eleitas por mais de 30 academias de cinema em todo o mundo como as melhores da sua produção nacional.

Em comunicado, a Academia Portuguesa destaca a apresentação da animação "The Windshield Wiper", de Alberto Mielgo e Leo Sanchez, a representar os EUA, vencedora do Óscar em 2022; "Sprotch", de Xavier Seron, da Bélgica, vencedor do Magritte 2022 e com mais de 30 prémios arrecadados internacionalmente; "Filhas de Lavadeiras", de Edileuza Penha, do Brasil, vencedor do Grande Prémio do Cinema Brasileiro em 2021; e "Moço", de Bernardo Lopes, de Portugal, vencedora do Prémio Sophia em 2021.

A edição 2022 de “Les Nuit En Or” é dedicado à Ucrânia, com a apresentação de "Bullmastiff", de Anastasiya Bukovska, considerada a melhor curta-metragem para a Academia de Cinema Ucraniana do ano passado.

A entrada no evento é livre mediante a lotação da sala 3 do Cinema São Jorge.