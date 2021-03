O rapper e ator norte-americano T.I. não vai entrar no terceiro filme "Homem-Formiga", confirmaram fontes da imprensa especializada norte-americana.

Nos dois primeiros filmes da Marvel, em 2015 e 2018, T.I. interpretou um dos membros da equipa de Scott Lang/Homem Formiga (Paul Rudd), ao lado de antigos criminosos Luis (Michael Peña) e Kurt (David Dastmalchian).

Não se sabe se a exclusão está relacionada com recentes acusações de abuso sexual de que foram acusados o rapper, cujo nome verdadeiro é Clifford Harris, e a sua esposa, a artista Tiny.

Esta segunda-feira (1), um advogado que representa 11 alegadas vítimas acusou em conferência de imprensa o casal de abuso sexual, ingestão forçada de drogas ilegais, rapto, detenção ilegal, agressões e outros crimes, pedindo às autoridades dos estados da Califórnia e Geórgia para abrirem investigações.

O casal desmentiu categoricamente todas as acusações.

Em 2019, o rapper já tinha estado envolvido numa polémica muito pouco Disney ao revelar que submetia a filha a um "exame de virgindade" anual.

O terceiro filme "Homem-Formiga" não tem data de estreia, mas acredita-se que começará a ser rodado ainda este ano para provavelmente chegar aos cinemas em 2022.

Além de Paul Rudd, regressam Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer. As novidades no elenco do filme de Peyton Reed são Jonathan Majors como o vilão Kang e Kathryn Newton como Cassie Lang, a filha do super-herói.