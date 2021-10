Will Poulter vai entrar no Universo Cinematográfico Marvel como um dos seus vilões.

O ator britânico de 28 anos foi escolhido para ser Adam Warlock em "Guardiões da Galáxia 3", confirmou o Deadline Hollywood e, posteriormente, o próprio realizador James Gunn.

A personagem foi introduzida numa cena de pós-créditos de "Guardiões da Galáxia Vol. 2" como uma criação de Ayesha (Elizabeth Debicki) para ajudar a destruir os Guardiões de uma vez por todas.

Após a grande revelação de "Filho de Rambow - Um Novo Herói" (2007), Will Poulter fez-se notar em filmes como "As Crónicas de Nárnia: A Viagem do Caminheiro da Alvorada" (2010), "Trip de Família" (2013), "Maze Runner - Correr ou Morrer" (2014), "The Revenant: O Renascido" (2015), "Detroit" (2017) e "Midsommar - O Ritual" (2019).

Segundo o Deadline, o seu teste foi o que mais se destacou quando a Marvel e James Gunn começou o processo de casting no final de agosto.

"Como sabem, muitas vezes deito abaixo falsos rumores, portanto... hum... bem vindo à família 'Guardiões', Will Poulter. Ele é um ator espantoso e um tipo maravilhoso. Vejo-te dentro de duas semanas", partilhou o realizador após a notícia exclusiva do Deadline.