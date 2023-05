Após a estreia exclusiva nas salas de cinema, o filme da Amazon "Air" já tem data para chegar à sua plataforma de streaming: 12 de maio.

Os prazos aproximam-se dos que estão a ser praticados pelos estúdios tradicionais de Hollywood para os seus filmes mais mediáticos após as mudanças provocadas pela pandemia: 38 dias depois do lançamento nos cinema americanos e 30 em relação à estreia portuguesa.

O filme realizado por Ben Affleck retrata a a história dos Air Jordan e do momento decisivo que colocou a Nike na trajetória para se tornar a marca de equipamento desportivo mais valiosa do mundo em 1984.

A história centra-se num executivo de marketing desportivo chamado Sonny Vaccaro (Matt Damon), a trabalhar na marca novata e apenas em terceiro lugar nas vendas, e a sua campanha persistente para conseguir estabelecer uma parceria com o jovem Michael Jordan, o atleta que mudou a história do basquetebol. Aquele que viria a ser o primeiro acordo de Jordan com uma marca de calçado desportivo parecia na altura impossível de alcançar, mas tornou-se a relação mais relevante entre uma marca e um atleta, catapultando a Nike para se tornar uma empresa global com lucros astronómicos, como se mantém na atualidade.

Ainda com Viola Davis, "Air" representou uma mudança estratégica da Amazon para os seus filmes este ano, regressando aos lançamentos exclusivos nos cinemas sem ser simultaneamente em streaming e sem anunciar a data de chegada à sua plataforma.

O filme arrecadou 20 milhões de dólares na sua estreia nos EUA, o que foi considerado positivo para um título destinado a um público mais adulto, um setor do mercado de cinema que mostra problemas de recuperação após a pandemia. Atualmente, as receitas são de 47,6 milhões e quase 80 milhões a nível mundial.

Mas o ganho principal não é o financeiro: "Air" chegará à Amazon Prime Video com muito mais reconhecimento público e cria "fluxos de receita adicionais", como os de "video-on-demand" e outras oportunidades de licenciamento, que não são possíveis quando o lançamento é diretamente em streaming.

"A Amazon está a sofrer um rombo", admitia à Variety após a estreia nas salas Kevin Wilson, presidente da distribuição da MGM e da Amazon Studios, "mas acho que não se pode substituir o que 'Air' conseguiu este fim de semana em termos de publicidade, reconhecimento público e o marketing de ser lançado nos cinemas".

Como explicou à revista David A. Gross, que está à frente da consultora Franchise Entertainment Research, "'Air' é um exemplo da força única da distribuição de cinema e não apenas nas bilheteiras. Este filme terá maior impacto e venderá mais subscrições quando chegar ao streaming do que se fosse lançado exclusivamente na sua própria plataforma".