Cerca de 50 pessoas compareceram ao funeral do ator de filmes icónicos, como “Rocco e os seus Irmãos”, “O Leopardo” e “Borsalino”, que foi realizado a portas fechadas e na mais estrita privacidade, conforme a sua vontade.

Uma centena de admiradores reuniu-se em frente à propriedade, deixando mensagens e flores. Algumas horas antes da cerimónia, os seus dois filhos, Anthony e Alain Fabien, vieram cumprimentá-los e agradecer pela presença, saindo sob aplausos.

“Foi muito impressionante vê-los”, disse Maxime Ducharme, de 28 anos. “Os meus pais passaram-me a paixão por Delon, eu tinha que estar lá”, acrescentou.

Entre os convidados da cerimónia privada estavam Rosalie van Breemen, ex-mulher do ator e mãe de Anouchka e Alain Fabien, bem como as atrizes francesas Nicole Calfan e Géraldine Danon (afilhada do ator) e Paul Belmondo, filho do antigo rival e amigo de Delon no cinema, Jean Paul Belmondo.

Claudia Cardinale, de 86 anos, não compareceu devido a uma “grande tristeza”, disse o agente da inesquecível parceira de Delon em “O Leopardo”, de Luchino Visconti, em 1963.

Os participantes tiveram de deixar os seus telemóveis para trás por motivos de confidencialidade. Além disso, a pedido da família, a Câmara Municipal proibiu o sobrevoo da propriedade durante todo o fim de semana.

De acordo com os desejos do falecido, que vinha a definir os detalhes do seu funeral há vários anos, a cerimónia seria celebrada por Jean Michel Di Falco, ex-bispo de 82 anos da cidade de Gap.

O ator desejava ser enterrado na sua propriedade, perto dos seus cães, um procedimento “excepcional” que exigia autorização.

“Estamos extremamente comovidos com o fervor e o carinho demonstrados na França e em todo o mundo”, disseram os seus três filhos - Anthony, Anouchka e Alain Fabien - numa mensagem conjunta enviada à AFP na quarta-feira.

“Não tenho nenhum medo da morte”, disse o ator à revista Paris Match em 2011, que publicou uma foto após a sua morte mostrando-o no túmulo que já tinha planeado ser o seu local de descanso final, na capela que mandou construir.

Durante toda a semana, centenas de pessoas, algumas vindas de longe, vieram assinar o livro de condolências, deixar flores ou simplesmente prestar as suas homenagens ao ator em frente à sua propriedade.