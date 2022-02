A família da mulher morta na rodagem do 'western' de baixo orçamento "Rust" processou esta terça-feira (15) o ator Alec Baldwin, que apontava a arma que fez o disparo, alegando homicídio culposo.

O ator ensaiava no set do filme no Estado do Novo México em outubro com um revólver junto de Halyna Hutchins, a diretora de fotografia do filme, quando ocorreu o disparo que a feriu mortalmente.

Durante a conferência de imprensa esta terça, o advogado Brian Parnish argumentou que Alec Baldwin e outros produtores do western, também processados, incorreram em "conduta imprudente e medidas para reduzir custos", resultando na morte de Hutchins.

Incluídos no processo estão ainda o assistente de realização Dave Halls, que entregou a arma ao ator, o fornecedor de armas Seth Kenney, a armeira do filme Hannah Gutierrez-Reed e a responsável pelos adereços Sarah Zachry.

O caso deverá chegar a tribunal dentro de 18 a 24 meses.