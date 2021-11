Alec Baldwin defende que polícias devem ser contratados para todos os filmes e séries que utilizem armas.

"Todos os filmes/séries que usam armas, falsas ou outras, deve ter um polícia no local da rodagem, contratado pela produção, para monitorizar especificamente a segurança das armas", escreveu o ator numa mensagem na sua conta do Twitter, que agora é privada, mas também partilhada no seu Instagram.

A utilização de armas e a segurança nos sets das produções são temas em discussão na indústria desde 21 de outubro, quando o ator matou acidentalmente a diretora de fotografia Halyna Hutchins ao disparar uma arma de adereço que não devia estar carregada com balas verdadeiras durante um ensaio no 'western' de baixo orçamento "Rust".

Na semana passado, um grupo de importantes diretores de fotografia apelaram a que todas as armas fossem banidas das produções.

Está a decorrer uma investigação das autoridades ao que aconteceu, mas em conferência de imprensa, o Xerife Adam Mendoza disse que tinha havido "alguma complacência" na forma como se lidou com as armas no set de "Rust".

O polícia confirmou que a bala disparada era uma munição real e que acabou alojada no ombro do realizador Joel Souza, que estava atrás de Halyna Hutchins na altura do acidente, tendo sido recuperada e entregue como prova.

Foram também recolhidos cerca de 600 indícios de prova, incluindo a arma disparada pelo ator, e 500 munições do local de rodagem, uma mistura entre balas modificadas ("blanks") e outras que se suspeitam que sejam balas verdadeiras.

Todas as provas foram entregues ao FBI para mais testes.

Durante a conferência foi também confirmado que três pessoas manusearam a arma do disparo: Alec Baldwin, o assistente de realização Dave Halls e a armeira Hannah Gutierrez Reed.

A 3 de novembro, numa entrevista a um programa matinal de grande audiência do canal NBC, os advogados da responsável pelas armas avançaram com teoria de alguém podia ter colocado deliberadamente no set a bala verdadeira como um ato de "sabotagem".