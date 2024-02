Na cerimónia de prémios do Festival de Berlim no sábado, vários vencedores foram acusados ​​de fazer comentários antissemitas no palco em relação à operação militar de Israel, que começou após um ataque do grupo militante palestiniano Hamas.

O cineasta norte-americano Ben Russell, usando um lenço palestiniano, acusou Israel de cometer “genocídio” com o bombardeamento da densamente povoada Faixa de Gaza.

O cineasta palestino Basel Adra disse que a população palestiniana estava a ser “massacrada” por Israel, sob aplausos do público.

"É inaceitável que [...]... o ataque terrorista do Hamas a 7 de Outubro não tenha sido mencionado", disse a porta-voz do governo, Christiane Hoffmann, numa conferência de imprensa em Berlim, na segunda-feira.

O chanceler Olaf Scholz “concorda que não se pode permitir que tal posição unilateral seja mantida”, disse.

"Em qualquer debate sobre este tema, é claro que é importante ter em mente o acontecimento que desencadeou esta nova escalada do conflito no Médio Oriente - nomeadamente o ataque do Hamas em 7 de Outubro", acrescentou.

A ministra da Cultura e o presidente da câmara de Berlim analisarão o que aconteceu e manterão conversações com o novo diretor do festival para garantir que isto não aconteça no futuro, disse a porta-voz.

A ministra da Cultura, Claudia Roth, e o presidente da câmara Kai Wegner também se encontraram em apuros durante a cerimónia.

Uma reportagem do tabloide Bild publicou uma foto que mostrava a dupla a aplaudir os comentários de Adra.

No domingo, após a cerimónia, Wegner publicou nas redes sociais que as observações anti-Israel eram “inaceitáveis”, acrescentando que “não há lugar para o antissemitismo em Berlim”.

Compreender a indignação

A Alemanha – influenciada pela sua própria história sombria da Segunda Guerra Mundial, quando milhões de judeus foram mortos pelos nazis – apoiou firmemente Israel após o ataque de 7 de Outubro.

O ataque do Hamas matou 1.160 pessoas em Israel, a maioria civis, de acordo com uma contagem da Franme-Presse com dados oficiais israelitas.

A ofensiva militar retaliatória de Israel matou pelo menos 29.782 pessoas em Gaza, a maioria mulheres e crianças, segundo o Ministério da Saúde administrado pelo Hamas.

O festival, conhecido como Berlinale, recebe financiamento governamental substancial.

Questionado sobre se o financiamento seria agora revisto, Hoffmann disse que o foco era garantir que tais incidentes não se repetissem.

Após o surgimento da polémica, o festival de cinema emitiu um comunicado no domingo dizendo que os comentários dos vencedores eram “opiniões independentes e individuais [que] de forma alguma refletem a posição do festival”.

Mas acrescentou: “Compreendemos a indignação e que as declarações de alguns dos vencedores do prémio foram consideradas demasiado unilaterais”.

Durante a indignação generalizada com os comentários, o embaixador de Israel na Alemanha, Ron Prosor, partilhou nas redes sociais: “Mais uma vez, a cena cultural alemã mostra o seu preconceito ao estender a passadeira vermelha exclusivamente para artistas que promovem a deslegitimação de Israel”.

No festival de cinema, “o discurso antissemita e anti-Israel foi recebido com aplausos”, acrescentou.

Felix Klein, comissário do governo para a luta contra o antissemitismo, disse ao grupo de comunicação Funke que as "declarações unilaterais anti-Israel" mostram "quão difundido o antissemitismo é, não apenas nas artes e na cena cultural, mas também na indústria cinematográfica".