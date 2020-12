Alfred Molina voltará a ser o Dr. Octopus no próximo filme "Homem-Aranha" com Tom Holland.

Um site de fãs, o GWW, já tinha desvendado que o ator tinha sido visto na rodagem no mês passado, mas a notícia foi agora confirmada por vários meios da imprensa especializada, incluindo o The Hollywood Reporter (THR).

O Dr. Octopus foi o grande vilão de "Homem-Aranha 2" em 2004, realizado por Sam Raimi e com Tobey Maguire como o super-herói, quase unanimemente considerado um dos melhores filmes do género de todos os tempos, com um equilíbrio perfeito entre ação, drama e dinamismo cinematográfico.

No início de outubro, o THR já tinha avançado que Jamie Foxx ia repetir o papel de Electro, o vilão de "O Fantástico Homem-Aranha 2: O Poder de Electro" (2014), quando o super-herói era Andrew Garfield.

Após J.K. Simmons ter repetido o papel de J. Jonah Jameson em "Homem-Aranha: Longe de Casa" (2017), os regressos de Alfred Molina e Jamie Foxx dão credibilidade aos persistentes rumores de que o próximo filme se prepara para seguir o exemplo do "multi universo" da aclamada animação "Homem-Aranha: No Universo Aranha" (2018), trazendo de volta atores dos filmes anteriores que interpretaram o super-herói e os vilões.

As referências a Maguire e Garfield não são recentes e uma mensagem no Instagram rapidamente apagada em outubro do próprio Jamie Foxx sugeria que iam aparecer ao lado de Tom Holland.

Outro meio bem informado e de prestígio avançou que o plano é mais ambicioso: segundo o Collider, Andrew Garfield vai regressar e Tobey Maguire também se tiverem sucesso as negociações com os estúdios Sony/Marvel, mas já está garantido o envolvimento de Kirsten Dunst como Mary Jane e, se a gravidez o permitir, também entrará Emma Stone como Gwen Stacy.

A estreia nos cinemas do terceiro filme "Homem-Aranha", novamente realizado por Jon Watts, está prevista para 17 de dezembro de 2021, também com os atores Zendaya, Marisa Tomei, Jacob Batalon e Tony Revolori.