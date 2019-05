O recém-criado Alvalade Cineclube, em Lisboa, vai prestar homenagem ao divulgador e cinéfilo Vasco Granja com uma sessão no domingo, no Centro Cívico Edmundo Pedro.

"Vasco Granja é uma figura incontornável, não só da televisão mas também do imaginário de cada um de nós. Agora que passam dez anos da sua morte, o Alvalade Cineclube presta-lhe homenagem", refere o cineclube. Na sessão de domingo no Centro Cívico Edmundo Pedro serão exibidos filmes da antiga Checoslováquia, da Rússia, Polónia, Itália, e Estados Unidos, muitos dos quais apresentados por Vasco Granja em programas televisivos na RTP. A sessão de homenagem mostrará ainda a curta-metragem "Porque é este o meu ofício", de Paulo Monteiro, que venceu o Prémio SPA Vasco Granja 2019, atribuído pelo festival de cinema de animação Monstra. O Alvalade Cineclube foi criado em abril por um grupo de cidadãos de um bairro lisboeta que já teve várias salas cinema, entretanto encerradas, como o King e o Quarteto. Atualmente naquela freguesia existe apenas uma sala com exibição comercial, o Citu Alvalade, uma das poucas da capital que funciona fora de um centro comercial. "Democratizar a fruição cinematográfica a todos os públicos (especialmente aos que vivem, trabalham e circulam na freguesia), promover a literacia cinematográfica, e desenvolver novos públicos para a linguagem do cinema" são alguns dos objetivos do cineclube. Vasco Granja morreu em maio de 2009 com 84 anos.