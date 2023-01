Uma das estreias desta semana nas salas nacionais, o novo filme de Vicente Alves do Ó acompanha três momentos da vida de Amadeo de Souza-Cardoso.

Filme de época ambientado entre Portugal e Paris, teve nos efeitos digitais um dos grandes aliados na reconstituição de cenários, tanto interiores como exteriores, de finais do século XIX e inícios do século XX. Compare o antes e depois no vídeo acima.