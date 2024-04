Um filme biográfico sobre a problemática cantora e compositora britânica Amy Winehouse, acompanhando a sua ascensão meteórica e queda pública, chega aos cinemas esta semana, mas no Reino Unido está rodeado de um turbilhão de controvérsia.

Mesmo antes do seu lançamento, "Back to Black" atraiu críticas que vão desde o elenco até preocupações de que poderia explorar a história de Winehouse.

“Dada a eficiência abutre com que a sua vida foi escolhida, é quase impossível pensar numa razão sincera para fazer um filme sobre Winehouse – pelo menos não um que não seja motivado pela ganância”, escreveu o editor musical Roisin O'Connor no jornal The Independent.

Winehouse, que morreu de intoxicação por álcool com apenas 27 anos em 2011, era uma figura distinta com o seu penteado de colmeia, maquilhagem preta pesada nos olhos, múltiplas tatuagens e voz enegrecida.

Alcançou fama internacional com o seu álbum "Back to Black", de 2006, vencedor dos prémios Grammy, que incluía a faixa "Rehab", traçando a sua batalha contra o vício.

O 'biopic' da realizadora Sam Taylor-Johnson é a segunda narrativa da história de Winehouse no ecrã, chegando quase uma década depois de “Amy”, um documentário de 2015 de Asif Kapadia.

Esse trabalho ganhou um Óscar, mas foi publicamente condenado pela sua família, em particular pelo pai de Winehouse, que alegou que o filme tentou retratá-lo como interessado em "agarrar o dinheiro" e "sedento de protagonismo".

Busca pela 'verdade'

Sam Taylor-Johnson

Após tornar-se o segundo documentário de maior sucesso nas bilheteiras britânicas, Mitch Winehouse disse que se concentrava demasiado na parte negativa e não o suficiente no lado divertido da sua filha, dando a entender que a família poderia colaborar com outro cineasta no futuro para corrigir o registo.

Mitch Winehouse e a sua ex-esposa Janis compareceram à estreia desta semana em Londres, mas Taylor-Johnson disse que a família não contribuiu para o filme.

“Foi importante encontrarmo-nos com eles por uma questão de respeito”, disse à revista Empire.

“Mas não tiveram nenhum envolvimento em termos de... no sentido de que podiam mudar as coisas. Não podiam ditar como eu deveria filmar”, explicou.

A cineasta, cujo filme "O Rapaz de Liverpool", de 2009, dramatizou os primeiros anos de John Lennon, disse que estava atrás da "verdade" sobre a vida de Winehouse.

“O que queria tanto quanto possível era a verdade sobre Amy, e o relacionamento de Amy era que amava o seu pai, quer achássemos que ele agiu de forma certa ou errada”, contou.

Eddie Marsan, que interpreta Mitch Winehouse, disse que tentou evitar uma "narrativa confortável" de que havia "alguém para culpar" de alguma forma pela morte de Winehouse, como o seu pai ou o seu ex-marido Blake Fielder-Civil.

Peso da culpa

Para pesquisar o papel, contou o ator, abordou um amigo que trabalhara com Amy e o seu pai na indústria musical, que lhe disse que Mitch era um “pai amoroso, mas estava numa situação impossível”.

“Tinha uma filha viciada, ela era a mulher mais famosa do mundo, era perseguida pelos paparazzi, tinha recursos e dinheiro ilimitados. Todos os traficantes de drogas em Londres queriam dar-lhe drogas”, disse-lhe o amigo.

"Back to Black" também retrata o relacionamento turbulento de Winehouse com Fielder-Civil, que foi acusado de apresentá-la à heroína e que inspirou o álbum.

Marisa Abela, que interpreta a trágica cantora, disse que seria um erro “julgar uma personagem e as decisões de uma personagem”.

“Se outras pessoas que vejam o filme decidirem que ela não deveria ter amado uma determinada pessoa, ou não deveria ter confiado em alguém, tudo bem. Os únicos vilões da nossa história são o vício e os paparazzi implacáveis. Não estou a dizer às pessoas como se devem sentir em relação a isso”, disse.

Génio rebelde

Amy Winehouse em 2007

As críticas foram mistas, mas alguns apontaram que ainda é provável que seja um sucesso de bilheteira devido ao duradouro poder de estrela de Winehouse.

Descrevendo a seleção recente de cinebiografias musicais como "muito pior" do que os esforços anteriores, Zach Schonfeld observou no Guardian que "estes filmes continuam a ser lucrativos".

Ed Potton, do The Times, disse que o filme parecia "um pouco superficial".

Elogiou a disposição de Abela para ela própria interpretar os temas, mas disse que o resultado foi tão bom quanto "se poderia razoavelmente esperar".

Jack O'Connell interpreta o ex-marido de Winehouse, Blake Fielder-Civil, que disse em 2018 que “sempre carregaria o fardo da culpa” pelo seu papel no declínio dela.

Peter Hoskin, no Daily Mail, disse que o filme não conseguiu captar o "génio rebelde da artista original".

“Se tentarem convencer-vos a ver este filme, digam: não, não, não”, escreveu.

“É muito melhor pegar no 'Back to Black', o álbum ou a música, e recordar o que realmente fez de Amy uma estrela”, acrescentou.

