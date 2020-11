Amber Heard garante que vai regressar como a guerreira Mera na sequela de "Aquaman".

"Estou muito contente pela dimensão do amor e respeito dos fãs que 'Aquaman' recebeu e que gerou tanto entusiasmo para o Aquaman e a Mera que isso significa que vamos voltar. Estou tão animada por rodar isso", explicou à revista Entertainment Weekly.

Após de ter escrito que perdeu trabalhos desde que começou a falar contra a violência sexual e foi aconselhada a manter o silêncio para não entrar numa lista negra de Hollywood, a atriz comentou pela primeira vez os rumores que circularam nos últimos meses de que ia substituída por causa do escândalo à volta do seu divórcio de Johnny Depp, acusado de ter sido um marido violento.

"Rumores pagos e campanhas pagas nas redes sociais não decidem [as decisões de 'casting' dos atores] porque não assentam na realidade. Apenas realmente os fãs tornaram possível 'Aquaman' e 'Aquaman 2'. Estou contente por começarmos no ano que vem", revelou.

Embora a sequela não tenha sido oficialmente anunciada, trata-se apenas e uma formalidade após o primeiro filme ter arrecadada mais de mil milhões de dólares de receitas nas bilheteiras a nível mundial em 2018.

No dia de mentiras de 2019, o próprio estúdio Warner Bros. chegou a brincar com o anúncio do lançamento oficial do trailer de "Aquaman 2" que era, afinal, um pequeno "teaser" para outro filme do Universo Cinematográfico DC Comics, "Shazam!".

A 6 de novembro, Johnny Depp abandonou a rodagem do terceiro filme "Monstros Fantásticos" em Londres a pedido do estúdio Warner Bros., o mesmo de "Aquaman".

Como o próprio reconheceu no seu comunicado, foi uma consequência da decisão de um juiz britânico anunciada no dia 2 de que um artigo do tablóide britânico The Sun que o acusava de ser um "marido violento" era "substancialmente verdadeiro".

O ator dinamarquês está em negociações para o substituir como o feiticeiro Grindelwald.