"American Fiction", uma sátira sobre questões de raça, os media e a forma como os brancos consomem a cultura negra, ganhou no domingo o Prémio do Público no Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF), reforçando o seu estatuto de favorito na corrida aos Óscares.

O filme conta a história de Thelonious “Monk” Ellison, interpretado por Jeffrey Wright, um autor afro-americano a quem os seus editores dizem que o seu trabalho não é “suficientemente negro”.

Assim, “Monk” adota um pseudónimo e escreve um romance baseado no que acredita serem todos os clichés sobre a identidade afro-americana. Para sua consternação, o livro torna-se um 'best-seller' e ele terá de lidar com as consequências de seus atos.

Ainda com Issa Rae, esta é a primeiro longa-metragem de Cord Jefferson, que já trabalhou em séries como “Succession” e “Watchmen”, numa adaptação do romance “Erasure”, de Percival Everett.

“Quando fiz o filme, ainda não estava a pensar em como seria quando fosse visto pelo mundo”, disse Jefferson em comunicado lido pelo diretor executivo do festival, Cameron Bailey, na cerimónia dos prémios no domingo.

O filme será lançado nos Estados Unidos e Canadá em novembro.

Nos últimos anos, o TIFF Audience Award consolidou-se como um importante termómetro na corrida aos Óscares: dois dos seus vencedores, “Nomadland” e “Green Book”, ganharam o Óscar de Melhor Filme após se destacarem em Toronto, e os últimos dez vencedores .

De Alexander Payne e com Paul Giamatti, "The Holdovers", uma comovente comédia dramática sobre um professor rabugento e o seu aluno atormentado na década de 1970, e "O Menino e a Garça", o mais recente filme do mestre de animação japonês Hayao Miyazaki, completaram o pódio do Prémio do Público este ano em Toronto.

O TIFF, maior festival de cinema da América do Norte, que abriu a 7 de setembro e terminou no domingo, é conhecido por atrair grandes estrelas e multidões de cinéfilos ansiosos para ver os filmes com o público em geral, embora isso tenha sido afetado este ano pela greve dos atores que afeta Hollywood.