"American Pie: A Primeira Vez" festejou esta semana os 20 anos da chegada aos cinemas.

A comédia desbocada sobre quatro amigos fizeram um pacto para perder a virgindade antes de acabar o liceu foi um dos grandes sucessos do verão de 1999, que inspirou sequelas e uma vaga gigantesca de filmes para adolescentes.

Há vários cenas de antologia, mas a mais famosa e a que dá o título ao filme é aquela em que o jovem Jim Levenstein faz sexo com uma tarte de maçã na cozinha.

Jason Biggs revelou os detalhes meticulosos e as indicações do primeiro assistente do realizador, J.B. Rogers, para gravar um momento que, no filme, só dura cerca de 10 segundos.