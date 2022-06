A Netflix lançou na quinta-feira o trailer do filme "Blonde", o filme escrito e realizado por Andrew Dominik com um elenco encabeçado por Ana de Armas que "reimagina a vida de um dos mais duradouros ícones de Hollywood: Marilyn Monroe".

"Desde a sua infância volátil como Norma Jeane até à sua ascensão ao estrelato e casos amorosos, 'Blonde' medeia entre o facto e a ficção enquanto explora a crescente diferença entre as personalidades pública e privada da artista", destaca a sinopse oficial.

Ainda com Bobby Cannavale, Adrien Brody, Julianne Nicholson, Xavier Samuel e Evan Williams, o lançamento mundial está anunciado para 23 de setembro.

TRAILER.



Baseado no best-seller de Joyce Carol Oates, este é o primeiro filme original produzido para plataforma de streaming a receber a temida e rara classificação etária "NC-17" da associação Motion Picture Association of America (MPAA), normalmente associada ao cinema pornográfico (de facto, substituiu o "X" em 1990).

"Blonde" terá gerado tensão entre a Netflix e o realizador, conhecido por filmes como "Chopper" (2000) e "O Assassínio de Jesse James Pelo Cobarde Robert Ford" (2007), sobre o que fazer com o corte final: Andrew Dominik chegou a confirmar que a plataforma "insistiu" em contratar a editora Jennifer Lame (de "Tenet") para "conter os excessos do filme", que inclui uma cena de violação que também estava no livro.

"É um filme exigente. Se o público não gosta, então o problema é da po*** do público. Não está a concorrer a um cargo político. É um filme NC-17 sobre Marilyn Monroe, de certa forma é o que querem, não é verdade? Quero ir e ver uma versão NC-17 da história de Marilyn Monroe", disse numa entrevista em março.

Ainda assim, garantiu que estava grato pelo apoio: "É muito mais fácil apoiar coisas que se gosta. É muito mais difícil quando não se gosta".