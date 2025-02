A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas tem mais apresentadores para a cerimónia dos Óscares a 2 de março.

Na quarta-feira, foram anunciados Dave Bautista, Harrison Ford, Gal Gadot, Andrew Garfield, Samuel L. Jackson, Margaret Qualley, Alba Rohrwacher, Zoe Saldaña e Rachel Zegler.

Além de Zoe Saldaña, nomeada e favorita para o Óscar de Melhor Atriz Secundária, a nova lista inclui atores que se destacaram em filmes recentes (Garfield, Jackson, Qualley, Rohrwacher), estão agora nos cinemas (Ford) ou estarão em breve (Bautista, Gadot e Zegler).

A lista de apresentadores já inclui Joe Alwyn, Ana De Armas, Halle Berry, Sterling K. Brown, Penélope Cruz, Willem Dafoe, Lily-Rose Depp, Elle Fanning, Whoopi Goldberg, Selena Gomez, Goldie Hawn, Scarlett Johansson, John Lithgow, Connie Nielsen, Amy Poehler, June Squibb, Ben Stiller, Bowen Yang e Oprah Winfrey, além do quarteto de atores que ganhou os Óscares no ano passado formado por Cillian Murphy e Robert Downey Jr. ("Oppenheimer"), Emma Stone ("Pobres Criaturas") e Da’Vine Joy Randolph ("Os Excluídos").

Nick Offerman ("Parks and Recreation", "The Last of Us", "Guerra Civil") será o locutor: a sua voz vai ouvir-se com curiosidades sobre os vencedores quando estiverem a subir ao palco para receber as estatuetas douradas.

Conduzida pela primeira vez pelo comediante Conan O’Brien, a cerimónia será transmitida em Portugal pela RTP1 e pela plataforma Disney+.

Com 13 nomeações, "Emília Pérez" lidera a corrida este ano, seguido por "O Brutalista" e "Wicked" com dez, "Conclave" e "A Complete Unknown" com oito, "Anora" com seis, "Dune - Duna: Parte 2" e "A Substância" com 5.

Destaque incontornável para o brasileiro "Ainda Estou Aqui", nomeado em três importantes categorias: Melhor Filme, Atriz (Fernanda Torres) e Filme Internacional.

O SAPO também terá uma cobertura especial pela noite dentro com acompanhamento ao minuto, atualização de todos os vencedores e análise dos principais acontecimentos, da passadeira vermelha até à cerimónia.