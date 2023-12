O francês "Anatomia de uma Queda", de Justine Triet, foi o grande vencedor nos prémios da Academia de Cinema Europeu, entregues numa cerimónia este sábado à noite em Berlim.

Numa vitória arrasadora, fez o pleno das nomeações: Filme Europeu de 2023, Realização, Atriz Europeia (Sandra Hüller) e Argumento, a que se junta um prémio técnico previamente anunciado, o da Montagem.

"Anatomia de uma Queda"

Com estreia portuguesa anunciada para 22 de fevereiro, o filme de duas horas e meia conta de forma sóbria a história de uma escritora alemã que tenta provar a sua inocência depois de ser acusada pelo assassinato do seu marido francês, com a Justiça obrigada a dissecar a vida de uma família reclusa na cidade remota nos Alpes em busca da verdade.

Sem quaisquer prémios na noite acabaram por ficar os filmes que partiam para a cerimónia com mais nomeações: "A Zona de Interesse", de Jonathan Glazer, também com Sandra Hüller, ficou pela vitória técnica previamente anunciada na categoria de Som; enquanto "Fallen Leaves", de Aki Kaurismäki, ficou mesmo sem nada.

Face ao domínio de "Anatomia de uma Queda" a única categoria onde os dois filmes podiam ter sido distinguidos na cerimónia era a de Ator Europeu, mas a vitória foi para o ausente Mads Mikkelsen por "Bastarden".

Este filme dinamarquês já tinha os prémios técnicos da Fotografia e Guarda-Roupa, tornando-se o segundo mais distinguido na 36.ª edição dos prémios que visam reconhecer a excelência dos filmes produzidos na Europa e são entregues anualmente pela Academia, composta por cerca de 4.600 profissionais da "Europa geográfica" e ainda da Rússia, Israel e Palestina.

A Descoberta Europeia para Melhor Primeiro Filme (prémio FIPRESCI) foi para "How to Have Sex", da britânica Molly Manning Walker, que através de um grupo de raparigas de férias na Grécia que vão a uma discoteca explora o tema do consentimento.

Documentário Europeu foi atribuído a "Smoke Sauna Sisterhood", que marca a estreia da realizadora Anna Hints, uma co-produção entre Estónia, Islândia e França sobre mulheres que partilham os seus segredos e experiências mais íntimos numa sauna.

Destaque ainda no palmarés para a Animação Europeia, onde foi distinguida "Robot Dreams", de Pablo Berger, uma co-produção entre Espanha e França que já fora premiada em Annecy, o mais importante festival do género do mundo.

A atriz britânica Vanessa Redgrave, o cineasta húngaro Béla Tarr e a cineasta espanhola Isabel Coixet receberam prémios honorários.

Premiados: Isabel Coixet, Belen Lopez-Puigcerver, Ana Lopez-Puigcerver, Markus Binder, Pablo Berger e Molly Manning Walker (em pé); Laura Pedro, Emita Frigato, Sandra Hueller, Anna Hints e Justine Triet (sentados)

O PALMARÉS

FILME EUROPEU

"Anatomia de uma Queda", de Ruben Ôstlund (França)

REALIZAÇÃO EUROPEIA

Justine Triet por "Anatomia de uma Queda"

ATOR EUROPEU

Mads Mikkelsen por "Bastarden" (Dinamarca)

ATRIZ EUROPEIA

Vicky Krieps por "Anatomia de uma Queda"

ARGUMENTO EUROPEU

"Anatomia de uma Queda"

DOCUMENTÁRIO EUROPEU

"Smoke Sauna Sisterhood", de Anna Hints (Estónia)

LONGA-METRAGEM DE ANIMAÇÃO EUROPEIA

"Robot Dreams", de Pablo Berger (Espanha)

DESCOBERTA EUROPEIA - PRÉMIO FIPRESCI

"How to Have Sex", de Molly Manning Walker (Grã-Bretanha)

PRÉMIO DO PÚBLICO JOVEM

"Scrapper", de Charlotte Regan (Grã-Bretanha)

PRÉMIOS EM CATEGORIAS TÉCNICAS PREVIAMENTE ANUNCIADOS

FOTOGRAFIA EUROPEIA: "Bastarden"

MONTAGEM EUROPEIA: "Anatomia de uma Queda"

DIREÇÃO ARTÍSTICA EUROPEIA: "La Chimera" (Itália)

GUARDA-ROUPA EUROPEU: "Bastarden"

CARACTERIZAÇÃO EUROPEIA: "A Sociedade da Neve" (Espanha)

BANDA SONORA EUROPEIA: "Club Zero" (Áustria)

SOM EUROPEU: "A Zona de Interesse" (Grã-Bretanha)

EFEITOS VISUAIS EUROPEUS; "A Sociedade da Neve"