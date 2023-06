Os três primeiros lugares nas bilheteiras dos EUA e Canadá este fim de semana foram dominados pelos mesmos filmes da última semana, com "The Flash" a ser ultrapassado pela animação "Homem-Aranha: Através do Aranhaverso", quase a completar um mês de exibição nas salas de cinema.

A estreia da comédia para adultos atrevida ""Tudo na Boa", com Jennifer Lawrence, bem como a de "Asteroid City", a mais recente oferta do realizador de culto Wes Anderson com um elenco de estrelas, não conseguiram superar os filmes mais vistos do fim de semana passado, embora os analistas tenham dito que tiveram um bom desempenho comercial dentro dos respetivos géneros.

Num caso de grande sucesso comercial, "Homem-Aranha: Através do Aranhaverso" voltou ao primeiro lugar pela última vez antes da estreia esta semana de "Indiana Jones e o Marcador do Destino", arrecadando mais 19,3 milhões de dólares, segundo as estimativas da Exhibitor Relations, trazendo o total doméstico para mais de 317 milhões, com a exibição internacional a elevar globalmente para os 560 milhões.

O filme, uma sequela do vencedor do Óscar “Homem-Aranha: No Universo Aranha” (2018) e a mais recente versão do super-herói da Marvel coloca no centro da ação a personagem de Miles Morales, com a voz de Shameik Moore.

A fábula de imigração da Pixar "Elemental" manteve o segundo lugar nas bilheteiras, com 18,4 milhões, elevando o total doméstico para os 65,5 milhões, descendo apenas 39% em relação à estreia, uma forte resistência depois de se ter tornado a pior estrela comercial do estúdio. O total mundial está nos 121, 1 milhões.

Pelo contrário, "The Flash", da Warner Bro, ficou em terceiro, com 15,2 milhões uma semana após a estreia em primeiro lugar, caindo uns espantosos 72%, trazendo o total comercial para apenas 87,6 milhões. O total global é de 210,9 milhões.

Fontes do estúdio reconheceram à revista The Hollywood Reporter que o filme, protagonizado por Ezra Miller, é um grande falhanço e está a ser rejeitado pelo público em geral.

Recorde-se que Miller foi detido várias vezes no ano passado, acabando por emitir um comunicado em agosto de 2022 a pedir desculpa pelos vários escândalos e informando que estava a receber ajuda por "problemas complexos de saúde mental.

"Tudo na Boa!", uma comédia com classificação para adultos da Sony com Jennifer Lawrence, estreou este fim de semana em quarto lugar.

Acima das expectativas, as receitas de 15,1 milhões são "uma boa estreia para uma comédia romântica e de sexo original, em níveis acima da média para o género", destacou o analista David A. Gross na análise para a 'newsletter' da indústria FranchiseRe.

"Após um longo declínio entre 2015 e 2022, as comédias românticas e de sexo estão outra vez a crescer", notou Gross, com "Joy Ride" e "Barbie" a estrearem em julho.

"Tudo na Boa!"

Entre os 'spin-off' e sequelas a dominar as bilheteiras este fim de semana, "Transformers: O Despertar das Feras", da Paramount, arrecadou mais 11,6 milhões, o suficiente para ficar em quinto lugar. O total mundial está nos 340,4 milhões, muito longe dos melhores tempos da saga nas bilheteiras.

Após um lançamento limitado na última semana, em sexto lugar ficou o lançamento "Asteroid City", da Focus Features, realizado por Wes Anderson, com 9 milhões.

Embora isso fique longe dos 120 milhões arrecadados por "Homem-Aranha" na sua estreia, representa "uma estreia muito boa para uma comédia" no circuito independente, elogiou Gross.

Ainda nas bilheteiras, a versão em imagem real de "A Pequena Sereia" está prestes a passar os 500 milhões de receitas a nível global, mas mesmo assim está longe de ser um sucesso comercial para a Disney por causa do seu elevado orçamento e promoção: precisava pelo menos de 750 milhões.

Por causa de "The Flash" e "Elemental" estarem a render muito menos do que se esperava, as receitas de bilheteira nos EUA e Canadá este fim de semana ficaram 19% abaixo em comparação com o ano passado e estão 47% atrás de 2019.