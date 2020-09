Tudo muda para melhor quando toma o seu café Laughing Man, que o transforma "no Hugh Jackman que conhecemos a adoramos".

Ao partilhar o anúncio nas redes sociais, Ryan Reynolds não perdeu a oportunidade de "perguntar" a Hugh Jackman se dormia sem tirar a "peruca".

Os dois atores são grandes amigos que trocam provocações redes sociais com "insultos", muitas vezes anda à volta de Deadpool e Wolverine, as suas identidades como super-heróis.

A "rivalidade" começou com uma participação de Ryan Reynolds no programa de Ellen DeGeneres, quando esta perguntou se Wolverine ia aparecer no primeiro "Deadpool".

A partir daí escalou até se tornar uma obsessão, com as várias tentativas para convencer Hugh Jackman a colocar outra vez as garras para fazerem outro filme que corrija a má imagem que deixaram das suas personagens em "X-Men Origens: Wolverine" (2009).

A recusa fez disparar as provocações para outras áreas.