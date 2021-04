Todd Field tem um novo projeto para o cinema após se manter em silêncio nos 15 anos que se seguiram ao impacto fulgurante dos seus dois primeiros filmes, "Vidas Privadas" (2001) e "Pecados Íntimos" (2006).

O cineasta escreveu um novo argumento para realizar chamado "TAR" (assim mesmo), que terá Cate Blanchett como protagonista, avançou a publicação Deadline.

Sobre a história nada se sabe, mas a produção deverá começar em Berlim já em setembro.

Field estreou-se como ator no cinema com "Dias da Rádio" (1987) e passou os anos seguintes a escrever e realizar curtas-metragens enquanto aparecia em filmes de Jan de Bont ("Tornado", "A Mansão"), Nicole Holofcener ("Walking and Talking") e até ao último de Stanley Kubrick ("De Olhos bem Fechados"), chegando a ser nomeado como ator secundário para os prémios do cinema independente americano por "Ruby in Paradise" (1993).

Mas poucos podiam antecipar que se tornaria um dos mais cobiçados autores em Hollywood a partir dos 37 anos, graças às duas primeiras longas-metragens como argumentista e realizador, nomeadas para oito Óscares: a primeira tinha como protagonistas Tom Wilkinson, Sissy Spacek e Marisa Tomei; a segunda Kate Winslet, Patrick Wilson e Jennifer Connelly.

Pecados Íntimos (2006)

Apesar de algumas notícias do envolvimento em projetos, com nomes como Leonardo DiCaprio e Daniel Craig, ou escritores como Cormac McCarthy, Joan Didion ou Jonathan Franzen, passaram 15 anos sem novidades de Tood Field numa carreira que se anunciava como uma das mais interessantes para acompanhar no início do século XXI.