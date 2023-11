Foi divulgado na quinta-feira o primeiro trailer de "The Fall Guy", que se vai chamar "Profissão: Perigo" nos cinemas portugueses.

"Ele é duplo e, como todos os duplos, é explodido, baleado, envolvido em acidentes, arremessado por janelas e lançado das maiores alturas, tudo pela nossa diversão. E agora, recém-saído de um acidente que quase pôs fim à sua carreira, este herói de classe trabalhadora tem que encontrar uma estrela de cinema desaparecida, desvendar uma conspiração e tentar reconquistar o amor da sua vida, enquanto ainda faz o seu trabalho. O que pode dar certo?", é o resumo oficial da história.

Este será o primeiro filme de Ryan Gosling após o sucesso estratosférico como Ken em "Barbie" no verão, a exibir muitas mazelas do ofício dos duplos e como herói: não é impossível que chegue numa altura em que estará na corrida aos Óscares: a estreia é a 1 de março e a cerimónia é no dia 10.

Mas "Profissão: Perigo" é um "Barbenheimer”: Emily Blunt, que entrou em “Oppenheimer”, também se destaca nas imagens que prometem muita ação e comédia à mistura.

A valorizar tudo está a presença na realização de David Leitch, que começou a carreira como um verdadeiro duplo antes de dirigir títulos como "Atomic Blonde, "Deadpool 2" e "Bullet Train"

TRAILER LEGENDADO.



O filme é inspirado numa série de TV de sucesso dos anos 1980, "The Fall Guy", com Lee Majors, que faz uma participação no filme que junta ainda no elenco Aaron Taylor-Johnson, Hannah Waddingham ("Ted Lasso"), Winston Duke ("Black Panther") e Stephanie Hsu ("Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo").

Num resumo mais aprofundado, Gosling é "Colt Seavers, um duplo marcado por batalhas que, tendo saído do negócio há um ano para se concentrar na sua saúde física e mental, é convocado para voltar ao serviço quando a estrela de um filme de estúdio com um enorme orçamento — dirigido pela sua ex mulher, Jody Moreno (Emily Blunt) — desaparece. Enquanto a impiedosa produtora do filme tenta manter o desaparecimento da estrela Tom Ryder em segredo do estúdio e da imprensa, Colt realiza as cenas de ação mais incríveis do filme enquanto tenta (com pouco sucesso) voltar a cair nas boas graças de Jody. Mas, à medida que o mistério em volta da estrela desaparecida se aprofunda, Colt vê-se envolvido num enredo criminoso sinistro, que o empurrará para a beira de uma queda mais perigosa do que qualquer acrobacia".