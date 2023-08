Mesmo tendo estreado na quarta posição na tabela de filmes mais vistos nas salas portuguesas no último fim-de-semana, “Pôr do Sol: O Mistério do Colar de São Cajó” é já o filme português mais visto do ano, com 31.163 espectadores, ultrapassando assim em apenas quatro dias o título que ocupava essa posição, “Mal Viver”, de João Canijo, que, estreado a 11 de maio, levou até agora às salas do nosso país 15.908 espectadores, segundo dados do Instituto do Cinema e Audiovisual.

Prequela em longa-metragem para cinema da popular série televisiva “Pôr do Sol”, o filme é realizado por Manuel Pureza e protagonizado por um elenco de atores conhecidos, com destaque para Gabriela Barros, Rui Melo, Marco Delgado, Diogo Amaral, Diogo Infante e José Raposo, os dois últimos que se juntam ao elenco no filme.

Ainda que “Mal Viver” tenha estreado em apenas 33 ecrãs enquanto “Pôr do Sol: O Mistério do Colar de São Cajó” tenha tido na abertura em quase o dobro, nada menos que 61 salas, o número não deixa de ser significativo e pouco habitual no contexto do cinema português.

Ainda assim, o ano passado, “Curral de Moinas – Os Banqueiros do Povo” conseguiu 51 mil espetadores no primeiro fim de semana, e acabou no final do seu percurso por arrecadar um total de 316 mil entradas no cinema, sendo o quarto filme português mais visto no grande ecrã no nosso país desde 2004, data em que o ICA começou a contabilizar e divulgar os números de espetadores nas salas nacionais. Esse top é liderado por “O Pátio das Cantigas”, estreado em 2015 com quase 81 mil espectadores nos primeiros quatro dias, que perfaria no final um total de 608 mil entradas.

A concorrência que o novo filme português teve de enfrentar por parte do verdadeiro fenómeno cultural que tem sido a dupla de filmes a que se convencionou chamar “Barbenheimer” pode ter-lhe limitado um pouco o arranque. De facto, mesmo com números muito positivos, “Pôr do Sol: O Mistério do Colar de São Cajó” foi o quarto filme mais visto nas salas portuguesas no último fim de semana, com “Barbie” na primeira posição com quase 72 mil espectadores e “Oppenheimer” na segunda com cerca de 51 mil, seguido de uma nova estreia, “Meg 2 O Regresso do Tubarão Gigante”, com mais de 41 mil entradas. Nas salas nacionais “Barbie” já acumula 621.541 espectadores, estando próximo de se tornar o filme mais visto do ano, lugar ocupado por “Velocidade Furiosa X”, com 687.523 entradas. “Oppenheimer”, por seu turno, conta já com 310.650 espectadores nas salas nacionais.