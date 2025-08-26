Jennifer Lawrence vai receber o prémio honorário Donostia pela sua carreira no Festival de Cinema de San Sebastián, que acontecerá de 19 a 27 de setembro, anunciou esta terça-feira a organização do evento.

A atriz norte-americana, com 35 anos, que venceu o Oscar por "Guia para um Final Feliz" (2012), é "uma das atrizes mais influentes do nosso tempo", destacou o festival da cidade do norte da Espanha em comunicado.

A entrega do prémio acontecerá a 26 de setembro no Kursaal, o palácio de convenções de San Sebastián, quando será exibido "Die My Love", filme dirigido por Lynne Ramsay, protagonizado e produzido por Lawrence.

Além de atuar em filmes como "Os Jogos da Fome", "Golpada Americana", "Não Olhem para Cima" e "Joy", a atriz também trabalha como produtora com a sua empresa Excellent Cadaver, "dedicada a contar histórias ousadas e que convidam à reflexão", como "Causeway" e "Tudo na Boa!", segundo o festival.

A 73.ª edição do Festival de San Sebastián concederá outro prémio Donostia à espanhola Esther García, que é a produtora dos filmes de Pedro Almodóvar desde 1986.