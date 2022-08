O nome do futuro filme não é "Gémeos" nem se trata de uma comédia: aos 79 anos, Robert De Niro está a caminho de um dos maiores desafios da sua longa e lendária carreira.

Em "Wise Guys", De Niro irá interpretar duas personagens inspiradas em pessoas que existiram mesmo: Vito Genovese e Frank Costello, patrões da máfia que mantiveram uma rivalidade que culminou na tentativa falhada do primeiro para assassinar o segundo em 1957.

O projeto sobre estas duas figuras históricas é o primeiro filme original com ordem para avançar da agora Warner Bros. Discovery e será uma grande prioridade do estúdio para as salas de cinema e não para a plataforma de streaming HBO Max.

"Wise Guys" vai proporcionar uma série de reencontros artísticos a De Niro: o argumentista é Nicholas Pileggi, como aconteceu nos seus filmes "Tudo Bons Rapazes" (1990) e "Casino" (1995); e o produtor é Irwin Winkler, o mesmo de, entre outros, "O Touro Enraivecido", "Tudo Bons Rapazes" e "O Irlandês".

Na realização também estará outro veterano: Barry Levinson, mais conhecido por clássicos como "Bom Dia, Vietname" (1987) e o vencedor dos Óscares "Rain Man: Encontro de Irmãos" (1988), que trabalhou com o ator em "Manobras na Casa Branca" (1997), "Pânico em Hollywood" (2008) e no telefilme "Madoff: Teia de Mentiras" (2017).