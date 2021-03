Com "Uma Miúda com Potencial" nomeado para seis Óscares, a sua realizadora vai avançar para "Zatanna", um dos próximos grandes projetos de Hollywood no mundo dos super-heróis.

De acordo com a imprensa especializada americana, Emerald Fennell vai escrever o argumento mas ainda não está confirmado se avançará como realizadora.

"Nascida" em 1964, a personagem da DC Comics Zatanna Zatara tem poderes mágicos e relaciona-se com Batman e John Constantine, bem como a Liga da Justiça.

Será uma estreia no cinema: Serinda Swan representou-a nas últimas três temporadas da série "Smallville", entre 2008 e 2010.

Emerald Fennell está nomeada para três dos seis Óscares de "Uma Miúda com Potencial": Melhor Filme, Realização e Argumento Original.

Ela e Chloé Zhao fizeram história como as primeiras duas mulheres na corrida ao Óscar de Melhor Realização no mesmo ano (e a 6.ª e 7ª em 93 anos da história das estatuetas).

Também é conhecida como atriz, nomeadamente pela interpretação de Camilla Parker Bowles na série "The Crown",

A cerimónia dos Óscares realiza-se a 25 de abril.