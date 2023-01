Austin Butler é agora um dos cinco nomeados para o Óscar de Melhor Ator pelo filme "Elvis", mas há menos de quatro anos teve um papel muito secundário em "Era Uma Vez... em Hollywood" e era mais conhecido por ser o namorado de Vanessa Hudgens.

Após serem conhecidas as nomeações, o ator reconheceu a importância da agora ex-namorada neste percurso, esclarecendo uma omissão polémica.

O namoro começou em 2011 e terminou oficialmente em janeiro de 2020: os dois ainda estavam juntos quando, após um longo 'casting', Butler foi anunciado como Elvis em julho de 2019.

Numa entrevista coletiva com outros atores ao The Hollywood Reporter divulgada a 10 de janeiro, Butler contou como, no Natal de 2018, estava passar na rádio uma canção festiva de Elvis Presley e "uma amiga" se virou para ele depois de ouvi-lo a cantá-la e disse que tinha de interpretar o rei do rock n’ roll.

Duas semanas mais tarde, acrescentava, estava ao piano e "a mesma amiga estava lá" e voltou a encorajá-lo a pensar ativamente num projeto. Segundo o ator, estas terão sido as palavras da "amiga": "Estou a falar a sério. Tens de descobrir como conseguir os direitos para um argumento".

Ora esta história tinha sido contada, praticamente palavra a palavra, pela própria Vanessa Hudgens numa entrevista televisiva após ser anunciado o 'casting' de "Elvis": desde o encontro no Natal em que disse ao namorado que tinha de interpretar Elvis depois de olhar para ele, naturalmente loiro mas com o cabelo pintado de preto, e ouvi-lo cantar, até à festa em janeiro em que se virou para ele e reforçou 'Não sei como, mas precisas perceber como podes interpretar Elvis. Não sei como conseguimos os direitos, mas tens de representá-lo'".

Nas redes sociais, choveram críticas pela falta de reconhecimento à "amiga", já que era evidente o grande papel de incentivo antes do fim da relação e de Butler partir para a rodagem na Austrália.

Outros defenderam o ator, dizendo que foi uma questão de bom senso pois ambos estão agora a namorar outras pessoas.

O reconhecimento oficial chegou quando um jornalista do jornal LA Times começou a perguntar se ele podia "esclarecer" a confusão sobre quem exatamente o tinha inspirado para ser Elvis e ainda antes de terminar, respondeu "estava com a minha namorada naquela altura".

Quando lhe foi pedido que clarificasse que se estava a referir a Vanessa Hudgens, a resposta foi mais clara: "Isso mesmo. Estávamos juntos há tanto tempo e ela teve esta espécie de momento de clarividência, portanto realmente devo-lhe muito por acreditar em mim".

Austin Butler concorre na categoria de Melhor Ator com Colin Farrell ("Os Espíritos de Inisherin"), Brendan Fraser ("A Baleia"), Paul Mescal ("Aftersun") e Bill Nighy ("Viver").

A cerimónia dos Óscares está marcada para 12 de março.

TRAILER LEGENDADO "ELVIS".